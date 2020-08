Nicolò Schira: “L’Arsenal “insidia” il Napoli per Gabriel”

Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira su twitter aggiorna sulle strategie del club di De Laurentiis in uscita ma che riguarda anche l’entrata. “Il Napoli vorrebbe fare un secondo affare di fila con il Lille, dopo Osimhen punta sul difensore Gabriel. Il brasiliano classe ’97 però non può ancora arrivare, per via della mancata cessione ancora di Koulibaly. Nel frattempo l’Arsenal alza la posta 25 +3, mentre i partenopei ancora 22+5. L’impressione è che sarà un duello fino all’ultimo e a decidere sarà il ragazzo entro due settimane come detto dal presidente del Lille Lopez”.

La Redazione