Neanche Ferragosto ha fermato Giuntoli, il lavoro è tanto

Giuntoli non si ferma in questi giorni. Il tempo stringe. Tra poco più di una settimana inizia il ritiro e partire con Allan, Milik e altri con il muso lungo non sarebbe l’ideale: Gattuso ha dato il via libera anche per la partenza di Ghoulam: deve giocare ed è meglio che cerchi spazio altrove. Quindi ecco Reguilon che il Napoli vuole solo in prestito. Soluzione che non piace né al Real Madrid né al terzino che già è reduce da una stagione in prestito. Fonte: Il Mattino