Milik lascerà Napoli: Da capire se Destinazione Torino o Roma

De Laurentiis preferirebbe evitare di assecondare il desiderio iniziale di Milik, che ha già trovato un accordo con la Juventus per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni a stagione. Siccome alla Juve non c’è più Sarri, che era il principale promoter di Milik, quell’intesa rischia di non portare a nulla. E così il giocatore, che aveva scrutato pure i campionati esteri in cerca di un ingaggio migliore, sta riconsiderando la prospettiva di spostarsi di soli 200 chilometri, guidando l’attacco della Roma. Fonte: CdS