In attesa dell’esordio in campionato, sabato 22 Agosto alle ore 17,45 sul campo del Pink Sport Bari, il Napoli femminile, mostra ai suoi tifosi, la pizza. Un alimento che porta l’amore per la città ed è rappresentata dai tre colori. L’azzurro Napoli, il bianco della farina, il rosso del pomodoro: un connubio che rappresenta tutto l’Amore per questa città.

Fonte: Napoli femminile facebook