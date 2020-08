Al Napoli l’Europa “regala” 28,8 milioni in più rispetto al 2011

Dall’Europa la cifra precisa, secondo le stime, è di 65,8 milioni di euro. Un importo di peso per un club che finanzia le proprie attività con le partecipazioni europee e con i movimenti di mercato. Un vero e proprio passo in avanti rispetto agli anni passati: il club di Aurelio De Laurentiis lo scorso anno si era fermato a 49,8 milioni (eliminato al girone durante il primo anno di gestione Ancelotti e poi passato in Europa League), mentre nel 2017/18, nell’ultima stagione di Sarri in panchina, la quota raggiunta era stata di 42,9 milioni. Nella doppia partecipazione 2013/14 e 2016/17 (quella dei quarti di finale al Bernabeu contro il Real Madrid poi campione), invece, il club azzurro era riuscito a mettere insieme 101 milioni di euro. Nella stagione 2011/12, quella che aveva segnato il ritorno nell’Europa che conta, il club aveva messo insieme 37 milioni di euro. Fonte: Il Mattino