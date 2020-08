Il PSG vuole Milinkovic-Savic: Ecco l’offerta dei parigini

ROMA – Insistono, i francesi. Qualcuno li starà ispirando. So Foot, il sito d’attualità calcistica, da tempo scrive e riscrive che Leonardo è pronto a sferrare l’assalto per Milinkovic. L’ultima indiscrezione racconta del mandato che il diesse del Paris Saint-Germain avrebbe concesso ad un intermediario per allacciare rapporti con la Lazio. E’ strano che avvenga considerando i rapporti tra il diesse Tare e Mateja Kezman, manager di Sergej. Le offerte ricevute in passato sono state sempre presentate dall’agente di Milinkovic, ha allacciato lui i rapporti con il Manchester United nel momento in cui hanno provato a convincere Lotito a vendere.

Il futuro di Milinkovic-Savic

Il Sergente pensa al ritorno a Roma, si gode le vacanze alle Maldive e ha iniziato a lavorare in palestra, dovrà presentarsi a Formello il 20 agosto e il 23 si partirà per il Veneto. Aveva salutato tutti il 2 agosto, scelse questo messaggio: «Ora un po’ di riposo. Un anno pazzesco per i nostri colori! Torneremo più forti di prima. Parola di Sergente». Inzaghi conta di averlo in Champions, s’aspetta che la società aggiunga e non sottragga, questi sono i patti che si rinnovano di mercato in mercato. Solo un’offerta irrinunciabile costringerebbe la Lazio a trattare, la società è stata chiara. «E’ anche una questione di cicli», disse Tare nei mesi scorsi. Sergej vuole restare a Roma, non ha chiesto la cessione. Da lui non stanno arrivando pressioni e in ogni caso di offerte da capogiro non c’è traccia. Il Paris Saint-Germain aveva fatto trapelare l’intenzione di offrire 60 milioni, è storia di giugno. Alle parole non hanno mai fatto seguito i fatti. Per lo più s’è trattato di indiscrezioni, lanciate quasi sempre dalla stessa fonte (appunto il sito So Foot). Che a Leonardo piaccia Milinkovic è risaputo, pensò a lui già ai tempi del Milan. Fonte: CdS