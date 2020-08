Matuidì: “Sarri? C’è un aspetto del suo carattere che mi ha colpito”

Blais Matuidì è un nuovo giocatore dell‘Inter Miami, andrà in America in cerca di fortuna e vorrà dimostrare tutto il suo valore. In un’intervista rilasciata a l’Equipe parla dell’ex mister della Juventus Sarri: “Lui è molto timido a livello caratteriale, che non va incontro agli altri. Il suo è un lavoro non semplice, ma c’è un aspetto che mi ha colpito. Nel periodo del lockdown lui mi ha spesso telefonato per sapere come stavo di salute, ho scoperto in quel periodo l’uomo Sarri”.

Fonte: L’Equipe