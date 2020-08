Marcheggiani su Ospina/Meret: “Sbagliato marcare troppo una rivalità che non c’è!”

Per Marchegiani a certificare l’armonia dei portieri, però, sono sempre state le parole dei due, sempre rivali per un posto ma mai nemici. «Questo rapporto speciale si intuisce, ma l’alternanza tra i due è stata troppo marcata» il pensiero di Luca Marchegiani, prima portiere di assoluto livello e oggi stimato commentatore Sky. «Il calcio è cambiato, è vero, alcuni miei ex colleghi pensano che ci sia ancora spazio per il portiere titolare sempre e la sua riserva quando ormai non è più così, ma il turnover scientifico in porta non fa bene. Entrambi potevano dare qualcosa in più. Ho grande stima di Meret, ha qualità straordinarie e ha bisogno di giocare». Anche mandandolo in prestito per un anno? «Il peso della maglia del Napoli è diverso da quello di un’altra squadra. Penso che già oggi possa essere un titolare azzurro e l’ha dimostrato». Come nella finale di Coppa Italia o con le parate che hanno portato gli azzurri agli ottavi di Champions. «Esatto. È vero, ci sono stati anche errori e quelli sono macigni per un portiere, ma chi non ne fa? Un portiere va valutato per il rendimento complessivo che ha». Fonte: Il Mattino