L’ex azzurro Hugo Campagnaro lascia definitivamente il calcio giocato

Dopo oltre vent’anni da professionista chiude la sua carriera Hugo Campagnaro, che lascia con la salvezza del Pescara. L’argentino ha disputato 18 campionati in Italia tra Serie A e Serie B. I migliori con la Sampdoria, con il Napoli, quattro anni e una Coppa Italia vinta, e con l’Inter. Con l’Argentina prese parte al Mondiale 2014. Si legge su fanpage.it che il ritiro lo aveva annunciato tempo fa, voleva chiudere con un altro traguardo raggiunto e ce l’ha fatta. Hugo Campagnaro lascia il calcio dopo aver conquistato la salvezza con il Pescara, che ai calci di rigore è riuscito a vincere lo spareggio playout con il Perugia. Una lunga carriera quella del roccioso difensore, che l’ha vissuta quasi tutta in Italia.La carriera di Campagnaro in Italia tra Napoli, Inter e Sampdoria

Dopo aver iniziato da professionista con il Deportivo Moron, l’argentino sbarca in Italia e firma per il

Piacenza, con cui disputa cinque campionati, tra Serie A e Serie B (segna 10 gol), poi firma per la Sampdoria, due stagioni proficue, Mazzarri lo porta al Napoli, con la maglia azzurra gioca per quattro stagioni – vince la Coppa Italia – prima di rinfoltire la colonia argentina dell’Inter, due annate in nerazzurro con appena 31 partite.

Il Pescara è stata l’ultima sua squadra di club, con i bianco-azzurri ha disputato cinque stagioni.