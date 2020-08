Juventus: Per l’attacco in pole c’è Duvan Zapata, ma non solo

Tutti i nomi per l’attacco della Juve

Così alla Juve non resta altro da fare che accelerare sul centravanti per completare il tridente, nella versione pesante, quella europea. C’è Duvan Zapata in pole, costa tanto ma il canale con l’Atalanta è sempre aperto, l’imminente trasferimento di Mattia Perin può agevolare l’operazione per il colombiano o ispirarne altre (vedi Robin Gosens). Ad aver conquistato tutti c’è anche Raul Jimenez del Wolverhampton, valutazione da Premier ma con Jorge Mendes in regia niente è impossibile. E poi la Juve resta forte sulle alternative: Arek Milik ha già detto sì ai bianconeri ma la distanza col Napoli è ampia e la concorrenza della Roma si fa seria, tra Francia e Inghilterra danno molto calda la pista che conduce ad Alexandre Lacazette dell’Arsenal, l’amarcord Alvaro Morata per ora non scalda né la Juve né il giocatore. Giocatori diversi, trattative molte diverse, stesso obiettivo: trovare il centravanti giusto per la Juve di Pirlo. Che sarà la squadra di Ronaldo, Dybala e altri nove. Anzi: di Ronaldo, Dybala e un nove. Fonte: CdS