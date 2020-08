Con la cessione di Dzeko, ecco quanto risparmierebbe la Roma

Risparmio

In questo turbine di Ferragosto occorre però sentire il parere di Dzeko che, prima di partire per le vacanze nell’amata Dubrovnik ha ricevuto abbondanti rassicurazioni sul futuro. Lui non si aspetta ribaltoni. Ma è anche un fuoriclasse che non resterebbe insensibile alle effusioni della Champions League: a 34 anni, non ha molto tempo per riprendersela con i meriti sportivi della squadra. E quindi se Conte tornerà a pretenderne l’acquisto, dopo due tentativi andati a vuoto, stavolta sarebbe forse accontentato. Per la Roma, che potrebbe incassare circa 10 milioni di plusvalenza, ci sarebbe anche un bel risparmio economico: Dzeko guadagna 7,5 milioni netti, Milik ne potrebbe ricevere non più di 5. E a 26 anni, con margini ancora inesplorati, potrebbe persino rivelarsi un investimento a lungo termine, nello stile del nuovo proprietario Friedkin. Fonte: CdS