CALCIO FEMMINILE – La Juventus perde contro il Lione, ma sono pronte per la Champions

In occasione della Veolia Trophy, la Juventus Women’s si è messa in mostra contro le compagini francesi, in vista anche della prossima Champions. La compagine bianconera allenata da mister Rita Guarino, dopo aver sconfitto il Montpellier, ieri ha perso per 3-0 contro il Lione. Nella prima frazione a segno: Renard e Buchanan, mentre nella ripresa in gol Malard, ma per la Juventus nel complesso buoni segnali in vista dell’Europa e si conferma ancora una volta la squadra da battere per lo scudetto.

Fonte: tuttocalciofemminile.com