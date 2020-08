Allan in vacanza in Sardegna, aspettando la sua prossima squadra!

Il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan, è un nome molto discusso ultimamente per via del calciomercato, ma per adesso si gode le vacanze con la famiglia in Sardegna aspettando le notizie sul suo futuro; su di lui si è fatto avanti l’Everton prepotentemente, ma non è l’unica interessata. La cerrtezza è che Allan lascerà il Napoli.