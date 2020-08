YOUTH LEAGUE – Domani l’Inter sfiderà il Rennes

In un primo momento l’Inter avrebbe perso a tavolino contro il Rennes, visto che non si voleva presentare per l’emergenza Covid-19. Il club nerazzurro poi decise di cambiare idea ed ecco che si giocherà al sfida contro la compagine francese, domani ore 15,00 a Nyon. In occasione della partita di Youth League, nella lista anche i vari Stankovic, Agoume, Pirola, Burgio, Giannelli etc.. In caso di passaggio del turno si attenderebbe la vincente tra Real Madrid e Juventus. La sfida verrà trasmessa su canale 20.

Fonte: fcinternews.it