Serie A: Ecco i giocatori che le big dovranno piazzare

PAQUETA’ E MILIK

L’Inter, ancora in corsa per l’Europa League, dovrà aspettare la fine del torneo per fare un’analisi approfondita, ma Conte è uno a dir poco esigente (come si è capito bene durante le sue esternazioni stagionali), per puntare allo scudetto chiederà altri giocatori e di conseguenza anche Marotta dovrà vendere.

Poi c’è il Milan dove Paquetà non ha trovato lo spazio che immaginava, dal brasiliano il club di Gazidis vorrebbe incassare 25 milioni di euro, dopodiché dovrà cedere quattro terzini, mica uno, ovvero Conti, Calabria, Laxalt e Rodriguez.

Se pensiamo ai difensori, la Roma batte tutti come esuberi: Juan Jesus, Fazio, Karsdorp, Florenzi e Santon. E dove vanno tutti questi?

Il Napoli ha tre giocatori in lista di partenza, da Milik incasserà (così pensa De Laurentiis) oltre 40 milioni di euro, per Ghoulam ne vuole 10, per Younes una dozzina. Sono le eccedenze più care, Juve esclusa. La lista più lunga appartiene invece alla Lazio, si tratta di 15 giocatori che avanzano anche se non c’è nessun grande nome. In questo caso l’obiettivo, per la società, è liberarsi dei tanti ingaggi che pesano sul bilancio. Lo stesso discorso va fatto per il Verona che deve piazzare 13 giocatori. Fonte: CdS