Serie A – Tanti esuberi, ma la domanda è: Ma chi li compra?

I BIG E LA B

L’entourage di Ronaldo ha smentito la possibilità di un suo trasferimento a Parigi e Barcellona, ma se prendiamo la Juve i giocatori in sovrannumero sono gli stessi su cui Sarri confidava di dare l’assalto alla Champions oltre che allo scudetto. Sul mercato entrano nomi pesanti: Higuain, Khedira, Douglas Costa, Bernardeschi (pagato 40 milioni di euro tre anni fa), Rugani, De Sciglio e Perin. Si tratta di giocatori che hanno fatto parte (o fanno parte tuttora) del giro delle rispettive nazionali. La Juve vorrebbe ricavarci più o meno 140 milioni ma la domanda, come per tutte le altre squadre, è la solita: chi li compra? Serviranno idee, bisognerà far lavorare il cervello per cercare situazioni nuove. Forse si apriranno nuovi mercati, più di uno accetterà di giocare in Russia, chissà. O meglio ancora, sulla scia di Daniele De Rossi, qualcuno proverà l’avventura in Sud America. Frotte di procuratori sparsi nel globo stanno cercando affannosamente posti di lavoro per i loro clienti. Più difficilmente potrà essere d’aiuto la Serie B, alle prese con un problema diverso, ovvero la riduzione dell’organico della Serie C dove non potrà travasare i suoi giocatori in esubero. Fonte: CdS