Permanenza incerta per Meret, la prossima settimana incontro per decidere il futuro

Il futuro in maglia azzurra di Alex Meret resta ancora incerto. Il portiere potrebbe andare in prestito in un altro club di Serie A qualora non avrebbe la titolarità nel Napoli. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, la prossima settimana è previsto un incontro con il ds Giuntoli per decidere il futuro del giovane portiere.