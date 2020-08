Pedullà: “Bernardeschi e Douglas Costa sul mercato”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia a proposito del mercato estivo: “Nelle valutazioni fatta dalla Juventus. Sia Bernardeschi che Douglas Costa sono sul mercato. Prevale la delusione per un rendimento non all’altezza dei 90 milioni scarsi che la Juve ha investito. Se ci saranno offerte congrue ad una eventuale valutazione, allora verranno prese in considerazione. Scambi convenienti oppure direttamente una proposta cash, lo vedremo. Ma per entrambi la Juve ascolterà offerte”.