Osimhen pronto a tornare in campo e vestire la maglia azzurra

Voglia di campo. E di Napoli. Victor Osimhen non vede l’ora di tornare a giocare e di vestire per la prima volta l’azzurro. Dopo l’ufficialità di qualche giorno fa, il nigeriano si è mostrato subito felicissimo coi nuovi tifosi, lasciando likes ai commenti di benvenuto, rispondendo a qualche domanda, accompagnando l’entusiasmo che ne ha caratterizzato l’arrivo in maglia Napoli. Nelle scorse ore, l’ex attaccante di Charleroi e Lille ha anche caricato dai suoi canali la prima foto in maglia azzurra. Fonte: Il Mattino