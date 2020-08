Il mercato del Napoli in entrata ma anche in uscita, rendono questa estate davvero interessante. Su tutti anche quella del laterale sinistro franco-algerino, il collega Nicolò Schira aggiorna su twitter.“Jorge #Mendes sta lavorando per spostare Faouzi #Ghoulam da #Napoli quest’estate. #Wolverhampton, #AstonVilla e #Lille hanno chiesto informazioni per il terzino sinistro algerino”.

La Redazione