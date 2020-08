Napoli-Roma, mega affare che potrebbe coinvolgere Milik

Da oltre un mese che si parla di trattativa conclusa tra Milik e la Juventus, il polacco avrebbe detto di sì al club bianconero, ma manca l’intesa tra le due società, soprattutto con le contropartite tecniche. Bernardeschi dice di no, Romero, Rugani e Luca Pellegrini non convincono. Per questo che la Roma potrebbe farsi avanti per il bomber azzurro. Sul piatto anche due calciatori graditi da Gattuso: Veretout a centrocampo e Under come esterno offensivo. Tutto sempre che Milik possa lentamente allontanarsi dalla Juventus e accettare le avance giallorosse.

Antonio Giordano Corriere dello Sport