Nando Orsi: “Meret/Opsina? Ora serve una scelta”

Di certo c’è che il Napoli non può più permettersi di aspettare. «Serve una scelta, in una direzione o nell’altra» il pensiero di Nando Orsi, ex portiere e apprezzata voce tecnica di Sky Sport. «A me l’alternanza non è mai piaciuta, per questo dico che il club deve scegliere: se credono in Meret, puntino su di lui, altrimenti tutto su Ospina. Alex non deve dimostrare nulla, è al pari di Donnarumma e altri grandi portieri, per lui è solo questione di fiducia». La continuità è la ricetta giusta: «Più giochi e più hai confidenza, trovi le tue certezze, ti interfacci coi compagni. Sia Meret che Ospina hanno fatto errori e mi aspettavo di più da entrambi, ma le porte girevoli non danno mai sicurezza al reparto». Fonte: Il Mattino