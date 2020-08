Mercato/Vendere: quello del Napoli non è proprio facile!

Vendere, la parola d’ordine. E alla condizioni del Napoli. Ma non sarà facile: Milik e Allan sono al capolinea della loro avventura in azzurro, sarebbe assai rischioso continuare a trattenerli. Vanno ceduti ma De Laurentiis al momento resta sulle sue quotazioni. Alte, altissimi. Che rallentano operazioni che potrebbero essere già chiuse: Milik ha l’accordo con la Juve e Allan con l’Everton. Valigie già pronte sul letto. Bernardeschi, come raccontato ieri, conferma che non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus per il Napoli. Difficile convincerlo. La Juve non ha grandi disponibilità per questa sessione, preferisce contropartite tecniche. Piace Luca Pellegrini, ma anche Romero, soprattutto se dovessero andare via sia Koulibaly che Maksimovic. Mercato non facile, c’è poco da fare.