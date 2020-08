Ronaldo avrebbe chiesto alla Juve di acquistare Benzema

La Juventus prenderà almeno un paio di attaccanti, in attesa di capire se davvero arriverà una mega proposta per Dybala e cosa ne sarà di Higuain in scadenza di contratto il prossimo giugno. La novità è che la Juve farà un tentativo per Karim Benzema: è il vero sogno per l’attacco, con l’avallo di Cristiano Ronaldo che ha chiesto ai bianconeri di provarci. Vedremo cosa accadrà, di sicuro la Juve ci proverà. Benzema ha rinnovato fino al 2022, guadagnava poco meno di nove milioni prima del precedente accordo, il tentativo avverrà al netto di clausole, tagliole e difficoltà di questo tipo.

E’ vero, Benzema ha una clausola da un miliardo di euro, proprio per il suo grande legame con il club. Ma potrebbe presto finire un ciclo, vedremo se e quando, malgrado un rendimento sempre eccellente. Benzema entra in una lista che comprende Milik, Dzeko, Lacazette e Morata. Un nome che piace molto è Raul Jimenez che ha costi alti. Ma sul giovane la Juve sta valutando il profilo di Donyell Malen, classe 1999, stella del PSV che sta recuperando dopo un grave infortunio al ginocchio. La valutazione è alta, ma alla Juve piace molto, come vi avevamo già raccontato lo scorso febbraio. E occhio alla posizione di Douglas Costa e Bernardeschi, possono partire entrambi. Fonte: alfredopedulla.com