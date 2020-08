In alternativa ad Under e Boga spunta un nome nuovo

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante sulla corsia destra, due i nomi in primo piano, Boga del Sassuolo ed Under della Roma. Sul taccuino di Giuntoli è finito il nome di Josip Brekalo, Ventidue anni, croato, del Wolfsburg. Calciatore duttile che può giocare sia a destra che a sinistra, la scorsa stagione ha collezionato 41 presenze e 7 gol tra Bundesliga, Europa League e Coppa DFB. Il prezzo del cartellino si aggira sui 17/18 milioni di euro, cifra abbordabile per gli azzurri pronti ad acquistarlo se non dovesse raggiungere i primi due obiettivi.