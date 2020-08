Il padre dell’ex Higuain: «Gonzalo non rinuncia ai soldi della Juve»

Lasciar partire il Pipita Higuain a zero non è scelta da prendere a cuor leggero, il centravanti argentino incide a bilancio ancora per 18 milioni circa. Allo stesso tempo Higuain non sembra disposto a fare troppi sconti alla Juve a cui è legato fino al 30 giugno da un contratto pesantissimo: 7,5 milioni netti più i soldi congelati dalla passata stagione in seguito all’accordo sugli stipendi. La difficoltà è poi fotografata dalle ultime dichiarazioni di Jorge Higuain, papà di Gonzalo, che ai microfoni di Planeta 947 ha messo le cose in chiaro: «È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto». Fonte: CdS