La barba cresce, come sempre quando è lontano dal campo, ma Gennaro Gattuso torna a farsi vedere sui social dopo l’ultima giornata a Capri da De Laurentiis e lo fa per un saluto al Club Napoli New York per il ristorante Ribalta della Grande Mela: «Ciao Rosario e Pasquale, sono mister Gattuso. So che siete tifosi napoletani, spero di poter venire per poter mangiare e stare con voi. Buona fortuna e buon lavoro, un abbraccio grande». Fonte: Il Mattino

Gattuso Club Napoli New York