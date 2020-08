Galli: “La difesa non aiuta nè Meret nè Ospina. No al prestito di Alex”

Giovanni Galli: «Ma anche con i piedi Alex potrà diventare un riferimento di assoluto livello». Ne è certo l’ex portiere che ha indossato anche la maglia napoletana per tre stagioni e ora volto noto Mediaset. «Gattuso ha fatto di necessità virtù, è arrivato in una situazione complicata e ha dovuto rialzare la squadra. Per farlo, aveva bisogno di certezze e esperienza, da qui la scelta caduta sul colombiano. Avrebbe dovuto dare troppe responsabilità a Meret in quel momento, ma entrambi sono portieri di grande affidabilità. Ho tanta stima per Alex, forse il suo carattere introverso ne spengono alcune qualità. C’è da dire che la difesa azzurra non ha aiutato: se Koulibaly e Manolas non sono mai nella migliore versione, un portiere così giovane può risentirne». Un prestito di un anno altrove, però, non migliorerebbe le cose: «Per me andare in prestito sarebbe una mezza sconfitta, sia per Meret che per la società» – ha continuato Galli – «È vero, a Napoli c’è tanta pressione, ma ha tutti i numeri per sopportare il peso della maglia. Da un portiere di 23 anni devi mettere anche in preventivo di poter perdere una partita, ma il bilancio finale lo farai a stagione finita». Fonte: Il Mattino