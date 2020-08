Dentro o fuori per KK, Ramadani portavoce del City

Dentro o fuori per Koulibaly. Ramadani ha fatto sapere che il Manchester City non intende arrivare ai 90 milioni che chiede De Laurentiis e che è pronto a chiudere qui la trattativa. Insomma, Ferragosto di fuoco in ogni senso.

Vero che se dovesse restare Gattuso farebbe fuochi d’artificio, ma Ringhio sa bene che corre il rischio, questa estate così breve, di dover ricominciare con una difesa nuova di zecca.

Dunque, in attesa di capire se il patron abbasserà o no le pretese per il difensore, nasce una grana non di poco conto, Maksimovic che non vuole rinnovare. Fonte: Il Mattino