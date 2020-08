Demme ritorna in Calabria. Derby spagnolo per Callejon

In attesa di iniziare la preparazione a Castel di Sangro il 24 Agosto, il centrocampista Diego Demme è tornato a Scandale, in Calabria, dove lì è nato ed è un idolo. Ha incontrato suo padre Enzo che per la passione per i colori azzurri decise di mettere al figlio il nome Diego, come il suo grande idolo. Demme è comparso virtualmente e suggestivamente a Crotone. Nel frattempo Callejon è ormai al centro di un mercato mediatico in Spagna Betis e Siviglia, dove ormai sa che dovrà tornarci, per nostalgia e non solo. Si parla anche del Vilarreal dove ritroverebbe Albiol. L’iberico ha ormai salutato il Napoli e pensa di nuovo alla Spagna.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport