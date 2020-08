Da Koulibaly a Lozano, quanti “potenziali” soldi per fare cassa

Aurelio De Laurentiis sa perfettamente che per rendere il Napoli di Gattuso competitivo servono prima le cessioni e di conseguenza soldi prima di perfezionare la rosa. Su Koulibaly al momento 70 milioni bonus compresi, sono pochi per accontentare il patron del club azzurro, perciò si attende il classico colpo di coda delle due di Manchester. Anche Maksimovic non è più incedibile, visto che manca l’intesa sul rinnovo, piace all’Everton, come per Allan. C’è anche Lozano che non ha del tutto convinto con Ancelotti e Gattuso poi, perciò se dovesse arrivare un’offerta allettante verrà valutata. Poi si andrà direttamente sui vari: Reguilon, Veretout, Bofa e Under, ma prima vendere e poi comprare.

Antonio Giordano CdS