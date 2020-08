Ogni giorno in Italia sono in aumento i nuovi casi di positività e anche a Ferragosto i dati dicono che sono in tutto: 629. I decessi, in leggerissimo aumento: 4 rispetto ai 3 di 24 ore fa. Le persone dimesse dall’ospedale sono in tutto: 314. Infine i pazienti con sintomi in calo: meno 7.

Fonte: corriere.it