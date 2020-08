Champions League, Manchester City – Lione: Al 45′ francesi in vantaggio 0-1

Nell’ ultimo quarto di finale in programma di Champions League va in scena il Manchester City di Guardiola contro il Lione di Rudy Garcia. Il City viene dal passaggio di turno contro il Real Madrid, il Lione invece dalla qualificazione contro la Juventus. Al 24′ a sorpresa è il Lione in vantaggio su un lancio in profondità, Toko-Ekambi che contrasta un difensore del City, la palla arriva a Cornet che sigla 1-0 a sorpresa. Il City reagisce e sfiora il pari ma è bravo il Lione a difendersi e terminare i primi 45′ in vantaggio.