Allan da intoccabile a comprimario. Sullo sfondo c’è l’Everton

Nella vita i sì e i no, cambiano davvero tanto, compreso il calcio, come nel caso del centrocampista del Napoli Allan. Il mediano brasiliano aveva accettato il mega ingaggio del Psg, ma poi il club azzurro disse di no, perchè non erano sufficienti per le esigenze di De Laurentiis. Da quel momento da intoccabile l’ex Udinese è diventato comprimario. Prestazioni non più eccezionali, anzi sotto il suo standard quotidiano, fino ad andare spesso in panchina o addirittura non convocato come a Cagliari con Gattuso. Ora sembra che ci possa essere l’Everton del suo ex mister Ancelotti, sarebbe come ritrovare nuovi stimoli, ora la passa ai due club per trovare l’intesa economica. Può essere la volta buona, ma anche in questo caso c’è da attendere.

Fonte: Antonio Giordano CdS