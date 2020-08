A. Pedullà: “Dopo la Champions nuovo tentativo del City per K2. Non incedibile Maksimovic”

Il mercato della società partenopea è divisa tra acquisti e cessioni. Quest’ultimo passaggio vede tra i protagonisti K2 e non solo. Ecco quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo twitter. “Ormai è assodato che il futuro di Koulibaly è sempre più lontano dal Napoli, dove non manca la concorrenza. Dopo la Champions League il Manchester City farà un nuovo tentativo per acquistare il difensore senegalese, occhio anche all’altra squadra di Manchester, impegnata in Europa League. Anche l’altro difensore Maksimovicc non più incedibile per il club azzurro, dove si era fatto un tentativo per Vertonghen, andato poi al Benfica. Bloccato Gabriel, nonostante gli inserimenti dell’Everton”.

Fonte: alfredopedullà.com