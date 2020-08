A. De Laurentiis: “Buon Ferragosto al Napoli e ai nostri tifosi”

Oggi è Ferragosto e si stacca per un momento dal calcio, in attesa di ricominciare a Castel di Sangro con la preparazione. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis manda un messaggio su twitter: “Buon Ferragosto a tutta la famiglia del Napoli. A Rino Gattuso, al suo staff, ai calciatori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori e alle loro famiglie. Auguri a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. E tanti cari auguri, particolarmente in questo momento ancora difficile, a tutti i napoletani, tifosi e non tifosi, ovunque nel mondo. Forza Napoli Sempre!”.

La Redazione