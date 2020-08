Barcellona: Umtiti è positivo al Covid-19

Anche Samuel Umtiti è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona:

“Dopo i test PCR effettuati giovedì il primo giocatore della squadra Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico, gode di buona salute ed è in isolamento a casa.

Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti oltre a rintracciare tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore affinché possano sottoporsi ai corrispondenti test PCR”.

Il giocatore non era comunque con la squadra, in quanto indisponibile. Motivo per cui la sfida delle 21:00 all‘Estadio Da Luz tra Barça e Bayern non è a rischio.