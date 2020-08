Romero e soldi per Milik, Gattuso dice no (tecnico) per l’argentino

Capitolo Milik: c’è la Juve che lo ha bloccato ma il prezzo che ha proposto al Napoli non è quello giusto. 15 milioni più un giocatore a scelta. Ma ancora una volta ieri Bernardeschi ha ribadito che non gradisce il trasferimento in maglia azzurra. Spunta allora il difensore Romero (l’agente è il napoletano Palermo). Gattuso ha dei dubbi: perché negli ultimi due anni ha sempre giocato a tre in difesa e Ringhio gioca a quattro. Fonte: Il Mattino