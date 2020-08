Per Koulibaly il Napoli spara ancora alto. Si attende anche la fine delle Coppe Europee

Il Napoli lo acquistò per 7 milioni dal Genk, con molto scetticismo e in un primo momento sembrava non pronto per il campionato italiano. Kalidou Koulibaly ha conquistato poi anche gli scettici, adesso vale davvero tanto. In queste sessioni di mercato si sono mossi i maggiori club, ma De Laurentiis ha sempre chiesto tanti bei soldini, rifiutando anche ricche offerte. Anche quest’anno la musica non cambia, non si smuove da 90 milioni. La sensazione è che fino a che non finiranno le varie competizioni internazionali, nessuno poi si scatenerà, AdL attende ciò per poi vendere il gigante senegalese. La paura fa novanta ma non agli azzurri.

Fonte: Antonio Giordano CdS