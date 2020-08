Pepe Reina lascerà il Milan: Sull’ex Napoli c’è il Valencia

Sull’ex Napoli Reina, richieste in Italia e richiamo anche dalla patria

Milano – Comincia a diventare rovente il mercato in uscita del Milan. Oltre alla trattativa per il passaggio di Ricardo Rodriguez al Torino, arrivato alla chiusa, i rossoneri stanno trovando anche una sistemazione per Pepe Reina. Il portiere quasi 38enne, tornato dal prestito secco all’Aston Villa, esperienza di sei mesi conclusasi con la salvezza del club di Birmingham, è alla ricerca di una sistemazione. La sua intenzione è giocare, e al Milan non sarebbe possibile con la presenza del titolarissimo Gianluigi Donnarumma, e in queste ore si sono presentate diverse opportunità in serie A e all’estero.

Tra le varie squadre interessate c’è il Valencia, società spagnola che ha aperto un dialogo con l’entourage di Reina. La squadra spagnola vorrebbe offrigli un posto da titolare ma non è l’unica società, ci sarebbero anche dei club italiani interessati all’ex portiere del Napoli.

La priorità di Reina è giocare, ma va risolto anche il suo ultimo anno di contratto con il Milan a cifre molto alte, ma per i rossoneri non sarebbe un problema lasciarlo partire, in modo da snellire anche il bilancio. In partenza anche Asmir Begovic, che non sarà confermato al Milan dopo l’esperienza nel girone di ritorno, arrivato dal Bournemouth a gennaio scorso proprio per sostituire Reina. Fonte: CdS