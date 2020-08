Napoli-Reguilon, c’è il sì ed una promessa

Il Napoli anche questa sessione di mercato prosegue nel percorrere le strade di Madrid, non solo perchè sono belle, ma anche perchè è un club dove in passato si sono fatti affari, ma anche ricevuto alcuni no. In questi giorni il club azzurro segue la pista di Reguilon, sulla carta uno dei migliori sulla corsia mancina, ma ovviamente non è mai semplice trattare con Florentino Perez. Ci sarebbe prima cedere Ghoulam, ma poi il prezzo del giocatore al momento al Siviglia, 25 milioni, sono tanti per le casse azzurre. La prima soluzione è il prestito con diritto di riscatto, al momento non percorribile, la seconda sarebbe con obbligo, si continuerà a trattare anche dopo Ferragosto con l’auspicio che il Real Madrid scenda più a miti consigli. Nel frattempo c’è il sì del giocatore e una promessa dei suoi agenti, ma ancora non basta.

Fonte: Antonio Giordano CdS