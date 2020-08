Napoli femminile – La nuova maglia, azzurrA come te

AzzurrA come te! Questo lo slogan che il Napoli Femminile ha scelto per presentare – con Eleonora Goldoni nel ruolo di testimonial – la sua maglia ufficiale da gara.

La maglia azzurra – del resto – è un’icona per la città di Napoli, un simbolo per la tifoseria. Così, è stato scelto il colore del cielo e del mare per le partite casalinghe mentre per la seconda maglia ecco un classico bianco “da trasferta” (indossato da Federica Cafferata) e per i due portieri (Mainguy e Perez) colori sgargianti. Sulla spalla di Isobel Dalton, infine, la patch della Serie A.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile