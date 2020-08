Il Napoli entro il 5 Ottobre avrà il sostituto di Callejon

Il Napoli ha ormai assodato che dopo sette anni non potrà più contare su Josìè Maria Callejon. Lo spagnolo tra lacrime e teche con maglia e dedica, lascerà un vuoto non semplice da colmare. Per questo il nome nel mirino è Under della Roma. Il turco è il giocatore che tatticamente farebbe al caso di Gattuso, sapendo anche dare una mano in difesa. La prima richiesta è di 20 milioni, i giallorossi ne vogliono 30, di cui la metà da dare al Basakseir, ex società di Under. La sensazione è che entro il 5 Ottobre il ragazzo sarà un giocatore dei partenopei.

Fonte: Gazzetta dello Sport