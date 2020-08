Il Mattino – Si potrebbe pagare il biglietto per assistere agli allenamenti a CD Sangro

I mille tifosi che potranno accedere agli allenamenti verranno divisi tra i 4 settori dell’impianto, per garantire distanziamento. Il sindaco anticipa che i biglietti per accedere dovranno essere prenotati sul sito del Napoli, saranno nominativi e probabilmente anche a pagamento. Tre le amichevoli, tutte in notturna, tanto l’impianto di illuminazione è funzionante alla perfezione. «Il Napoli sta portando una ventata di entusiasmo straordinario». Il pellegrinaggio azzurro avrà inizio già dalla sera prima, garantisce il sindaco che ha già il quadro della situazione dei posti letto: «Ce ne sono davvero pochi ancora liberi e i prezzi sono alti, volutamente». Lo stadio come meta.