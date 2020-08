Gli eventi di Castel di Sangro sulla falsariga del ritiro di Dimaro

A CD Sangro tutto un po’ sulla falsariga dei precedenti ritiri a Dimaro: dal Napoli Village (è già operativo uno Store azzurro in centro), ai tanti eventi paralleli e l’attesa presentazione della squadra. Il tutto in un clima festoso, ma pur sempre nela perfetta osservanza delle disposizioni anti-Covid. Capitolo amichevoli: è allo studio un quadrangolare con Castel di Sangro, Aquila e Teramo. Alle quali, in caso di prolungamento, potrebbe aggiungersi il Pescara. All’esterno dello stadio “Patini” un maxi schermo per chi non avrà la possibilità di entrare al campo, ma sempre evitando assembramenti.

Fonte: Fulvio Padulano CdS