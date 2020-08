Giuntoli ha un doppio “problema”: KK e Mak

E’ ancora lontano il Manchester City dalla richiesta di Giuntoli per Koulibaly. E non è facile smuovere il patron dalla valutazione che fa del senegalese. Distanza abissale. E qualcuno dovrà fare un bel sacrificio se l’operazione deve essere portata in porto. Ramadani proverà a convincere De Laurentiis e a parlargli anche di Maksimovic: c’è uno stallo improvviso sulla via del rinnovo, dopo che il serbo ha deciso di non fare marcia indietro sulle sue richieste (come se non ci fosse stato lo stop per il Covid). Se non rinnova, potrebbe finire sul mercato. Fonte: Il Mattino