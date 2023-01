ESCLUSIVA – A. Caruso (Sind. Castel di Sangro): “Attendiamo il Napoli e i suoi tifosi. Rispettiamo le norme nel periodo Covid-19”

Il Napoli svolgerà il prossimo ritiro a Castel di Sangro, ufficialmente dal 24 Agosto al 4 Settembre, con tanti tifosi presenti, ma sempre nel pieno rispetto delle norme del Covid-19. C’è curiosità nel vedere all’opera gli azzurri nelle amichevoli e i primi schemi in vista della nuova stagione. Di questo e non solo ilnapolionline.com ha intervistato il Sindaco della città abruzzese Angelo Caruso.

Come si sta organizzando la città di Castel di Sangro per accogliere al meglio il Napoli dal 24 Agosto? “Oggi finalmente sono uscite le date del prossimo ritiro del Napoli. Come hai detto tu arriveranno il 24 Agosto, terminerà il 4 Settembre e la città non vede l’ora. La piazza e le zone limitrofe sono già tappezzate di azzurro, con bandiere e vessilli, senza dimenticare che c’è già il pienone. Siamo pronti per questi 14 giorni”.

Le amichevoli saranno due come comunicato dal calcio Napoli. Ti volevo chiedere entrambe si giocheranno allo stadio “Patini” oppure una in un’altra struttura? “Entrambe le amichevoli si giocheranno allo stadio “Patini”, dove di solito gioca il Castel di Sangro. La prima sfida, potrebbe essere anche un triangolare, si potrebbe giocare nel tardo pomeriggio. Per la seconda gara, ancora non sappiamo contro chi, sarà comunicato nei prossimi giorni”.

La notizia di questi giorni è che potranno accedere allo stadio “Patini” mille tifosi. Cosa ne pensi in merito? “Per noi è stata una notizia importante, perché visto la situazione di pandemia, non era certa la presenza del pubblico. Ci sarà la possibilità per i tifosi, di poter assistere agli allenamenti e alle gare amichevoli. Il tutto si dovrà prenotare online sul sito del calcio Napoli per l’acquisto dei biglietti. A livello mediatico vi chiedo di poter veicolare il fatto è che il tutto si possa svolgere nel massimo rispetto delle regole, come l’uso delle mascherine, distanziamento sociale. Senza contare che fuori lo stadio ci sarà un maxi-schermo, insomma non si perderà nulla del ritiro del Napoli”.

Infine a livello di eventi serali, cosa ci dovremo aspettare tra spettacoli musicali e non? “Ogni sera all’interno del Napoli Village, ci saranno eventi di ogni tipo, si gusteranno cibi del luogo e comprare i gadget del club azzurro. Poi per quanto riguarda le serate, nei prossimi giorni ci saranno i vari comunicati, in attesa di stilare un protocollo che noi stiamo studiando nei minimi particolari. L’obiettivo è rendere questo ritiro il più confortevole possibile per i tifosi e per i cittadini di Castel di Sangro. Senza dimenticare far sì che si possa trovare al meglio la squadra di Gattuso, con la presentazione dei giocatori e dei nuovi arrivati all’interno del teatro. Insomma non vediamo l’ora che inizi il tutto”.

