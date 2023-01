Ciro Venerato: “Giuntoli? Risentito da alcune notizie di questa mattina. Maksimovic vicinissimo all’Everton”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante “Radio Gol”, condotto da Vincenzo Perna, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Vorrei iniziare con Giuntoli, perchè lui mi ha detto di comunicarlo qui in radio che smentisce seccamente alcune notizie riportate dai media. Anzi è risentito perchè non è vero che non viene valorizzato da De Laurentiis, ma anzi è considerato un top player nel suo campo. Reguilon? La situazione è molto semplice, lui ha un accordo con il Napoli, ingaggio compreso che si aggira sui 2,5 milioni a stagione. Ora va convinto il Real Madrid sulla formula, prestito con obbligo. Su Allan e Maksimovic, il più vicino alla cessione è il serbo all’Everton, così facendo arriverebbe Gabriel, accordo blindato tra l’altro con il Lille. Per il brasiliano si farà ma non a breve. Infine Koulibaly, se Guardiola dovesse vincere la Champions League, avrebbe più potere con il club per il senegalese che comunque andrà via in questa sessione di mercato”.

