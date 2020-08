Champions League al 45′ – Barça-Bayern: Poker bavarese

Barcellona-Bayern Monaco 1-4 Muller (BAY) 4′ 31′, Alaba (BAR) aut. 7′, Perisic (BAY) 22′, Gnabry (BAY) 28′

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Vidal, Messi, Suarez. A disposizione: Neto, Pena, Araujo, Dembele, Ansu Fati, Griezmann, Junior Firpo, Mingueza, Puig, Rakitic, Reis, Monchu. Allenatore: Setien.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer, Daviez, Alaba, Boateng, Kimmich, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Muller, Perisic, Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Coman, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Martinez, Musiala, Odriozola, Sule, Tolisso, Zirkzee. Allenatore: Flick.

Arbitro: Skomina.

Ammoniti: Boateng (BAY) 43′.

Note: recupero p.t. 1′.

Primo tempo

La sfida si sblocca al minuto 4 con la zampata di Muller che prima scambia in area con scambia in area con Lewandowski e poi insacca senza pietà, passano 3 minuti e arriva il pareggio blaugrana con l‘autorete di Alaba che nel tentativo di anticipare Suarez sul cross di Jordi Alba beffa Neuer. Al13′ Muller di testa serve Lewandowski in area che in spaccata manca il bersaglio non di molto, al 20′ Messi riceve palla sulla destra e dopo essersi accentrato calcia a giro ma Neuer blocca a terra. Passano 2 minuti e Gnabry ruba palla sulla trequarti e serve Perisic in area che da posizione defilata lascia partire un diagonale mancino che si insacca nonostante Ter Stegen fosse riuscito a deviare col piede contro la parte interna della traversa, al 28′ Gnabry servito alla perfezione da Thiago Alcantara calcia id potenza col destro dall’interno dell’area insaccando nell’angolino per il tris bavarese.

Passa appena un minuto e dopo l’ennesimo errore difensivo del Barça Lewandowski si presenta solo davanti a Ter Stegen ma il portiere tedesco ferma l’attaccante polacco con un miracolo, al 31′ arriva il poker dei tedeschi con la doppietta di Muller che in area da distanza ravvicinata insacca sfruttando il cross di Kimmich. Nel finale di tempo Suarez scatta sul filo del fuorigioco e col destro calcia da fuori ma Neuer blocca la sfera così al duplice fischio si va a riposo sul clamoroso 4-1 per il Bayern.

A cura di Emilio Quintieri