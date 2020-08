Romito: “Con ADL ci siamo divertiti a cucinare uno spaghetto al pomodoro”

Meta di pellegrinaggio è l’ex convento del Cinquecento nel Reale Casadonna per provare l’avanguardia più consistente e brillante della cucina italiana dove c’è Niko Romito, premiato nel 2013 con la terza stella Michelin «Sono felice per la scelta di De Laurentiis di venire qui. Questo è un mondo straordinario, un territorio unico. L’ho conosciuto tre anni fa e ci siamo divertiti a cucinare assieme uno spaghetto al pomodoro. Lo aspetto, gli faremo scoprire prodotti nostri come il Pancotto. Un piatto pastorale, di recupero, sostenibile, pane invecchiato che si bagna con brodo di verdure, con uova e patate, e assemblato e cotto con tecniche moderne. E spero porti con sé Gattuso», dice Romito. Ringhio che in quei giorni sarà anche lui al lavoro per assemblare ben altri ingredienti. Fonte: Il Mattino